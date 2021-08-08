شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تهدى ذهبية أولمبياد طوكيو للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه والمتوجة بذهبية دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو، الميدالية الذهبية التى توجت بها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتوجت فريال أشرف بذهبية الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو بعد التغلب على لاعبة أذربيجان بنتيجة 0/2 فى نهائي المنافسات ومن قبلها الفوز على لاعبة كازاخستان بنتيجة 3/5 .

ونشرت فريال عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك

"الحمد لله دائماً وأبداً

أحب أهدى الفوز بالميدالية الذهبية لبلدى مصر وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى والسيد وزير الرياضة أشرف صبحى و اللجنة المصرية الاوليمبية وكل أسرة الكاراتيه والاتحاد المصرى ورئيس الاتحاد كابتن محمد الدهراوى وجهاز الرياضة العسكرى باكمله

احب اشكر كل واحد وقف معايا من اول بدأت كاراتيه و وقفت قدامه على البساط لحد اللحظة ديه

و أحب أن أخص بالشكر الكابتن خالد فضل لانه كان دايماً جانبى و بالاخص فى أصعب فترة بمر بيها فى عز كل المشاكل اللى كنت بمر بيها فى أخر فترة و بالرغم عمله كمدير مالى مصر للطيران باليونان و عدم تواجده داخل مصر و لم يبخل على بأى مجهود و ساعدنى بكل ما هو متاح فى ايده و سافرت و عسكرت معاه قبل البطولة و مسبنيش ولا لحظة لحد أخر ماتش ليا و كان فضله عليا كبير بعد ربنا

و ايضا أخص بالشكر للكابتن محمد على مخطط الاحمال و مدرب البدنى و تاهيل الاصابات روحتله و انا عندى اصابة و مكنتش بعرف اقف على رجلى بسببها و تعب معايا و قدر فى وقت قليل جداً اقف على رجلى واطلع احسن ما عندى و تعبته معايا و كان بيمرنى حتى و انا فى اليابان شكراً ليك

و اخيراً احب اشكر منتخب مصر دكتور مراد عاصم مدير فنى المنتخب على دعمهم المستمر

و مدرب المنتخب كابتن هانى قشطة اللى عمل اقصى ما عنده فى الفترة اللى فاتت علشان اوصل للميدالية

و كابتن تاتو رغم انه مش مدرب الفريق و لكن كان دايماً بيساعد و كنا فرقه وحدة

و الكابتن احمد بياضة مدرب البدنى فعلا تعب معايا جدا الفتره اللى فاتت و دكتور محمد عبد اللطيف دكتور النفسى دكتور مصطفى المسؤل عن التغذية و دكتور احمد الصاوى اللى

دايماً موجود معانا ووقف فى ضهرنا

يا رب مكنش نسيت حد بس كل واحد من دول له حق و فضل عليا بشكركم جداً لولاكم مكنتش الميدالية هتيجى

شكراً لكل اسرة الكاراتيه على الدعم و التشجيع

تحيا مصر دائما وابدا