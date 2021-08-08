بمشاركة كاملة لصلاح.. ليفربول يتعادل أمام أتلتيك بلباو وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق ليفربول تعادلًا أمام أتلتيك بلباو بهدف لكل جانب في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد (2021 - 2022).

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول غدًا أمام أوساسونا في إطار اختتام الفريق الإنجليزي مبارياته الودية قبل بداية الموسم الجديد حيث من المقرر أن يفتتح رجال يورجن كلوب مبارياتهم في الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي مساء السبت المقبل.

وشهدت مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو مشاركة محمد صلاح أساسيًا حيث لعب المباراة كاملاً.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة العاشرة من بداية المباراة كاد إيكر مونياين أن يسجل هدف بلباو الأول بعد استلامه كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد لكن ترتطم الكرة في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 11، هدد محمد صلاح مرمى أتلتيك بلباو حيث سدد كرة من أعلى الحارس إلا أن حارس بلباو تألق وتصدى للكرة لتظل النتيجة سلبية.

ديوجو جوتا أحرز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 13 بعد جملة رائعة من نابي كيتا تصل إلى ساديو ماني ثم يمرر إلى جوتا ليسجل هدف "الريدز" الأول من داخل منطقة الجزاء.

ليفربول واصل ضغطه على مرمى بلباو بعد كرة طولية تصل عند صلاح الذي يمرر كرة عرضية لجوتا ليسدد لكن دفاع الفريق الباسكي يتدخل ويبعد الكرة قبل دخولها الشباك في الدقيقة 15.

أرنولد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 18 حاول أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة إلا أن حارس أتلتيك بلباو يتصدى للكرة بنجاح.

وحاول اللاعب الشاب إليوت إن يسجل هدفًا لصالح ليفربول بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 24.

حارس بيلباو منع هدفًا رائعًا في الدقيقة 32 بعد تسديدة رائعة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء لتظل النتيجة (1-0).

فان دايك من كرة ركنية في الدقيقة 37 حاول أن يعزز النتيجة لمصلحة ليفربول برأسية عن طريق عرضية من أرنولد لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تعرض أندرو روبيرتسون للإصابة ليخرج من الملعب بمساعدة الجهاز الطبي وسط قلق من المدرب يورجن كلوب.

وفي الدقيقة 53، أحرز ألكس بيرنجوير هدف التعادل لصالح أتلتيك بلباو بعد خطأ دفاعي ساذج من مدافعي "الريدز" حيث مرت الكرة من الثنائي ماتيب ثم فان دايك لتصبح النتيجة (1-1).

ماني في الدقيقة 66، كاد يسجل هدف ليفربول الثاني بتسديدة داخل منطقة الجزاء لكن حارس أتلتيك بلباو يتألق ويتصدى للكرة لتظل النتيجة (1-1).

القائم تعاطف مع حارس أتلتيك بلباو بعد تسديدة رائعة من اللاعب الشاب إيليوت لكن ترتطم الكرة في القائم في الدقيقة 74، وتظل النتيجة (1-1).

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندرو روبيرتسون، جيمس ميلنر، نابي كيتا، هارفي إليوت، ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتا.