مشاهدة مباراة الانتر وبارما في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الانتر وبارما في تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022، ضمن مباريات اليوم الاحد 8 أغسطس 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة الانتر وبارما الودية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، وتقام على ستاد اينيو تارديني.

وتنقل مباراة الانتر وبارما الودية على قناة انتر ميلان الرسمية على يوتيوب، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث اللقاء.

يخوض الانتر رابع مبارياته الودية إستعداداً للموسم الجديد حيث حقق الفوز في جميع مبارياته، أمام كل من فريق لوجانو بضربات الجزاء بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2، وبعدها فاز برباعية نظيفة أمام برو فيرتشيلي، وأخيراً حقق فوزاً عريضاً أمام كروتوني بسداسية نظيفة.

ويخوض الانتر مباراة ودية في ختام استعداداته للموسم الكروي الجديد أمام دينامو كييف الاوكراني يوم 14 أغسطس الجاري، قبل أن يستهل مشواره في حملة الدفاع عن لقب الدوري الايطالي يوم 21 أغسطس أمام جنوى.

على الجانب الآخر لعب بارما ثلاث مباريات ودية، حقق الفوز في لقاء وحيد أمام ترينتو 4-2، وتعرض لهزيمتين امام بوخوم الألماني صفر-1، وأمام سوسولو صفر-3.

ويدخل بارما المواجهة بعد الأداء المخيب الذي قدمه في الموسم الماضي حيث أنهى الدوري الايطالي في المركز الأخير برصيد 20 نقطة مما جعل الفريق يرحل إلي الدوري الدرجة الثانية.