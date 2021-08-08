الميركاتو الصيفي 2021 | مانشستر يونايتد يُرسل توانزيبي معارًا إلى أستون فيلا بعد التجديد!

أرسلت إدارة مانشستر يونايتد المدافع الانجليزي الشاب أكسيل توانزيبي إلى أستون فيلا بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني، وذلك بعد موافقة اللاعب على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2023 مع خيار التمديد لسنة إضافية.

وسبق لقلب الدفاع والظهير الأيسر أكسيل توانزيبي اللعب بين صفوف أستون فيلا قبل عامين، عندما ساعده على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صاحب الـ 23 عامًا في 30 مباراة مع أستون فيلا في جميع المسابقات خلال الموسم الوحيد الذي قضاه على ملعب فيلا بارك، ليعود بعدها إلى مانشستر يونايتد.

لكن قلة مشاركات أكسل توانزيبي مع مانشستر يونايتد دفعته نحو البحث عن طريقة للعودة إلى أستون فيلا في الميركاتو الصيفي 2021.

وشارك توانزيبي مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في 10 مباريات فقط خلال موسم 2020/2019، وارتفع العدد إلى 18 مباراة بموسم 2021/2020، وحصل على سبع بطاقات صفراء خلال أول 13 مباراة له مع الفريق.

ويُعد صفقة انتقال توانزيبي إلى أستون فيلا بنظام الإعارة هي ثالث صفقة إعارة تقوم بها إدارة مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد إعارة جاك تيرنر إلى كولشيستر يونايتد ولويس كاس إلى بورت فال.