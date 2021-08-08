شاهد فيديو اهداف ارسنال وتوتنهام بتحضيرات الموسم الجديد.. سون يلدغ الجانرز

شاهد فيديو اهداف مباراة ارسنال وتوتنهام ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022، في احدي أهم مباريات اليوم الاحد 8 أغسطس 2021.

قاد سون هيونج مين فريق توتنهام لتحقيق الفوز على ضيفه ارسنال بهدفٍ دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب السيبرز الجديد بمدينة لندن.

وسجل سون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (80)، بعدما تلقى تمريرة من المدافع جافيت تانجانجا داخل منطقة الجزاء، هيأها لنفسه بالقدم اليمنى، وأطلق تسديدة بيسراه في شباك بيرناد لينو.

يذكر أن توتنهام بدأ مبارياته التحضيرية، بالتعادل أمام فريق ليتون أورينت بهدف مقابل هدف، بينما حقق الفوز أمام كولشيستر بثلاثية نظيفة، قبل أن يهزم مليتون كينز دونز بنتيجة 3-1، وتعادل أمام تشيلسي بهدفين لمثلهما.

على الجانب الآخر خاض ارسنال ثلاث مواجهات ودية، تعادل في لقاء وحيد أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بهدفين لمثلهما، وتعرض للهزيمة أمام هيبرنيان بهدفين مقابل هدف، وخسر الجانزر في ديربي لندن أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر اليوم أمام توتنهام.

وأنهى بذلك ارسنال وتوتنهام مبارياتهم التحضيرية للموسم الجديد، حيث سيلعب الجانرز المباراة الافتتاحية في الدوري الانجليزي الممتاز، يوم الجمعة 13 أغسطس، أمام الصاعد حديثًا برينتفورد، بينما يستقبل فريق السيبرز حامل اللقب “مانشستر سيتي”، يوم الأحد 15 أغسطس.

شاهد فيديو اهداف ارسنال وتوتنهام بتحضيرات الموسم الجديد