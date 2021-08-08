صفقات بايرن ميونخ | صالح حميديتش يتحدث عن وهم ميسي!

وصف المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الالماني «حسن صالح حميديتش» التفاوض مع اسطورة برشلونة ليونيل ميسي بـ «الوهم» عقب انتهاء عقده واجباره على الرحيل عن ملعب كامب نو هذا الصيف لأسباب هيكلية واقتصادية فرضتها رابطة الدوري الاسباني.

وقال حسن صالح حميديتش في مقابلة مع برنامج دوبل باس بقناة سكاي سبورت 1 الألمانية «انضمام ليونيل ميسي إلى بايرن ميونخ غير ممكن للأسف، والتفاوض معه وهم».

وأضاف «لم نتفاوض مع ليونيل ميسي، الراتب السنوي الذي يتحصل عليه كبير للغاية، وهذه مبالغ لا يمكن لنا تصورها في بايرن ميونخ».

ويُشار إلى أن ميسي، صاحب الـ 34 عامًا، سيتحصل على راتب 40 مليون يورو سنويًا إذا وافق على الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021، بالاضافة إلى مبلغ 30 مليون يورو كمقدم عقد، وذلك حسب ما أكدته صحيفة ليكيب الفرنسية.

وقضى ليونيل ميسي العقدين الماضيين بين صفوف برشلونة بعد مجيئه إلى كتالونيا من ناشيء نيو ويلز أولد بويز لتلقي العلاج من مرض نقص هرمون النمو وهو في سن الـ 13 عامًا.

ويُعد ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ برشلونة، والأكثر تسجيلاً للأهداف، والأكثر تقديمًا للتمريرات الحاسمة، ما ساعده على التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

صفقات بايرن ميونخ في 2021؟

لم يكن بايرن ميونخ نشيطًا في الميركاتو الصيفي 2021 بالقدر الكافي الذي يتمناه أنصاره للمنافسة على الثلاثية التاريخية الموسم المقبل.

واكتفى صالح حميديتش بالتعاقد مع المدافع الفرنسي أوباميكانو مع ريد بول لايبزيج بمبلغ 43 مليون يورو، بالاضافة إلى ضم ظهير ريدينج الانجليزي اليافع عمر ريتشاردز، وجلب الحارس زفين أوريتش من هامبورج ليكون بديلاً لمانويل نوير.

على العكس، تخلص بايرن ميونخ من 8 لاعبين في مقدمتهم لاعب الوسط الاسباني خافي مارتينيز المنتقل لصفوف نادي قطر القطري بالمجان، والمدافع النمساوي دافيد ألابا المنتقل في صفقة انتقال حر إلى صفوف ريال مدريد.

وبالاضافة إلى مارتينيز وألابا، غادر ديميتري أوبيرلين وباتيستا ماير وكريستوفر سكوت وآري مبي وريمي فيتا وآرميندو سيب، وأعير الرباعي لارس ماي وآدريان فاين وأليكسندر نوبل وجوشا زيركزي.