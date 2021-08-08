مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس في بث مباشر يلا شوت كأس خوان جامبر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بكأس خوان جامبر في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 8-8-2021.

بطولة كأس خوان جامبر الودية، ينظمها نادي برشلونة بداية كل موسم على شرف مؤسس النادي، السويسري خوان هانز جامبر، وأقيمت أول مرة في العام 1966 في عهد إنريك لوديت كرئيس للفريق، ومنذ ذلك الحين وحتى وقتنا الحالي تقام البطولة بانتظام.

ومن المصادفات العجيبة، أن يشهد اليوم الذي سيقام فيه مباراة كأس تكريم مؤسس نادي برشلونة “خوان جامبر”، إعلان أسطورة النادي الكتالوني “ليونيل ميسي” الرحيل بعد فشل مفاوضات تجديد عقده بسبب قواعد الليجا.

وان كان لخوان جامبر الفضل في ظهور نادي برشلونة إلى حيز الوجود، فإن لميسي الكثير والكثير من الفضل في العُلاَ بالنادي الكتالوني، كما شهدنا جميعًا.

ويستقبل ملعب الكامب نو الحزين مباراة برشلونة وضيفه يوفنتوس، وتنطلق صافرة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة برشلونة ويوفنتوس، على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي “علي سعيد الكعبي”، كما ينقل على قناة الشارقة الإماراتية، بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

الجدير بالذكر، أن برشلونة 4 خاض مباريات تحضيرية حتى الآن، فاز على ناستيك دي تاراغونا الإسباني، جيرونا الإسباني، وشتوتجارت الألماني، وخسر في آخر مباراة أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ومن المقرر عودة برشلونة إلى المباريات الرسمية يوم الأحد 15 أغسطس، بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الأولى من الدوري الاسباني.

أما يوفنتوس فقد لعب مباراتين تحضيرتين، أمام تشيزينا ومونزا، وفاز فيهما، وسيبدأ مشواره في الدوري الايطالي، حينما يحل ضيفًا على أودينيزي في ملعب الفريولي، يوم الأحد 22-8-2021.