صفقات تشيلسي | دروجبا يُعلن عودة لوكاكو إلى ستامفورد بريدج

أعلن أسطورة تشيلسي «ديديه دروجبا» عودة روميلو لوكاكو إلى غرب لندن، عبر تغريدة نشرها بحسابه الشخصي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي عصر اليوم الأحد 8 أغسطس 2021.

ونشر دروجبا صورة روميلو لوكاكو بقميص تشيلسي، وكتب «إنه يعود إلى المنزل، روميلو لوكاكو في تشيلسي».

وأكدت الصحف البريطانية عودة لوكاكو إلى تشيلسي مقابل صفقة قياسية تُقدر بـ 97.5 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 112 مليون يورو ستحصل إدارة انتر ميلان على جزء كبير منها.

ولم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة لتوقيع العقد وعودة اللاعب إلى ملعب ستامفورد بريدج الذي أمضى فيه 3 مواسم عندما انضم إليه قادمًا من آندرلاخت البلجيكي في الميركاتو الصيفي 2011، في عمر ال18 ربيعًا.

وأعير لوكاكو خلال فترته الأولى مع تشيلسي إلى ناديي وست بروميتش البيون وإيفرتون، قبل أن ينتقل إلى صفوف الأخير بشكل رسمي في عام 2014.

وبعد تحقيقه لنجاحات ملحوظة في الدوري الانجليزي بتسجيل الكثير من الاهداف مع بروميتش وايفرتون، انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2017 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، بدلاً من العودة إلى تشيلسي الذي طلب التعاقد معه.

وقضى لوكاكو موسمين بين صفوف مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى انتر ميلان الذي قاده لتحقيق لقب الدوري الايطالي في مايو 2021.

وسجل الدولي البلجيكي ما مجموعه 47 هدفًا في 72 مباراة خلال موسمين في الدوري الايطالي بقميص انتر ميلان.

أزمة انتر ميلان سبب رحيل لوكاكو

تسببت أزمة مالية خانقة يُعاني منها انتر ميلان في رحيل الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان بحوالي 60 مليون يورو في افتتاح الميركاتو الصيفي 2021.

لكن بيع أشرف حكيمي بهذا المبلغ لم يكن كافيًا، حاله كحال رحيل لاعبين أمثال آشلي يونج ودانيلي باديلي وجواو ماريو وريجوبيرتو ريفاس ونيكولاس بونفانتي، وإعارة لاعبين أمثال دالبيرت هينريكي وماركو بومبيتي ودينهو فانهيوسدين وآندري جرافيلون ولورينزو جافيولي وسيباستيانو إسبوسيتو وتيبو بيرسين.

ويحتاج الانتر للمزيد من الأموال لتسديد الديون من جهة ولإبرام صفقات متوسطة تُعينه على المنافسة خلال الموسم المقبل أمام ميلان ويوفنتوس، وتساعده على تحقيق نتائج إيجابية في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا التي ودعها الموسم الماضي كرابع الترتيب أمام ريال مدريد ومونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف كاي هافيرتز في نهائي بورتو، لكنه افتقد إلى هداف حقيقي، لا سيما في ظل فشل المهاجم الالماني تيمو فيرنر في فرض نفسه على تشكيلة الفريق سواء تحت قيادة المدرب السابق فرانك لامبارد أو المدرب الحالي توماس توخيل.

وطالب توماس توخيل رئيس تشيلسي رومان أبراموفيتش بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد يستطيع تسجيل الكثير من الاهداف خلال الموسم المقبل إذا ما أراد المنافسة على لقب الدوري الانجليزي.