شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على تمديد إعارة فخري ورضوان فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي، على تمديد إعارة الثنائي محمد فخرى وشادي رضوان المعارين للبنك الأهلي في الموسم المقبل، بعد ابتعادهما عن المشاركة مع فريقهما في الموسم الحالي، وعدم الحصول على فرصة حقيقية مثل باقي اللاعبين المعارين من الأهلي لأندية الدوري الممتاز.

ولم يتمكن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني من تقييم مستوى فخري ورضوان، قبل حسم مصيرهما من العودة للأهلي، لاسيما مع عدم مشاركة الثنائي مع البنك الأهلي في الموسم الحالي وتواجدهما على دكة الاحتياطي أو خروجهما من قائمة فريقهما طوال مباريات الموسم الحالي.

واستقر مسئولو النادي الأهلي بشكل كبير على عودة الثنائي أحمد عبد القادر وعمار حمدي بنهاية الموسم الحالي، بينما لم يتحدد موقف باقي اللاعبين المعارين، في انتظار حسم مصير كل اللاعبين المعارين بنهاية الموسم الحالي.

ونجح مسئولو الأهلي في إعارة أكثر من لاعب مثل عمار حمدي للاتحاد السكندري وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد عبد المنعم لسموحة ومحمود الجزار للجونة قبل أن يتم بيعه بشكل نهائي وشادي رضوان ومحمد فخري للبنك الأهلي وفارس طارق للمقاصة وصالح نصر لوادي دجلة.

وأجل الجهاز الفني حسم مصير اللاعبين المعارين إلى نهاية الموسم بسبب انشغال الفريق الأحمر بالتحضير لمبارياته المتبقية من عمر الدوري، في ظل رغبة الجهاز في فرض حالة من التركيز على كل اللاعبين وعدم تشتيت تركيزهم بالإعلان عن الصفقات الجديدة.