شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك فى ودية المجد.. نيمار وأحداد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، التشكيل الذى سيخوض به الفريق ودية المجد السكندري المقرر لها بعد قليل بفندق الإقامة بالإسكندرية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد ذكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – سيد نيمار – يوسف أسامة - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم : حميد أحداد

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.