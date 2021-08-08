شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. محمد رشوان يفقد ذهبية الأولمبياد ويفوز بالأخلاق الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر فى أولمبياد 1984 بلوس أنجلوس بمشاركة البعثة المصرية والتى ضمت 114 لاعبا واحتلت وقتها البعثة المركز الـ33 فى ترتيب الدول المشاركة بعدما حصدت ميدالية واحدة وكانت فضية .

جاء تحقيق الميدالية بعد غياب 20 عاما حيث كان آخر دورة أولمبية تحقق خلالها مصر ميداليات أقيمت عام 1960 فى روما وتحقق خلالها ميداليتين إحداهما فضية والأخرى برونزية.

حقق الميدالية محمد رشوان بطل الجودو والذى كاد يفوز بالذهبية لولا أخلاقه التى أجبرته على الخسارة أمام منافسه اليابانى الذى تعرض للإصابة، رافضا استغلال هذه الإصابة فى الفوز على لاعب اليابان، ليخسر المباراة وينال احترام العالم أجمع.

وأصبح محمد رشوان من أشهر لاعبى اللعبة على مستوى العالم بسبب موقفه النبيل مع منافسه فى الدورة الأولمبية، والذى تسبب فى فوزه بجائزة الأخلاق الرياضية .