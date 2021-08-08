جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها السبت المقبل بعد عودتها من طوكيو بالبرونزية

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل جيانا فاروق بطلة الكاراتية والمتوجة ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو، بعقد قرانها السبت المقبل، بعد ساعات من عودتها إلى القاهرة قادمة من طوكيو.

وتعود جيانا فاروق من طوكيو بعد غد الثلاثاء 10 أغسطس الجارى فى الحادية عشرة ظهرا.

وتوجت جيانا بالميدالية بعد التعادل مع اللاعبة الصينية، والحصول على 3/2 فى الترجيح، لتحقق أول ميدالية أولمبية للكاراتيه فى تاريخ الدورات الأولمبية.

وقررت اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية فى طوكيو أن تحمل جيانا العلم المصرى بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتية فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.