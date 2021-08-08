شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف عامر عامر مباراة واحدة بعد طرده فى مباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا مباراة واحدة بعد طرده أمام الأهلي أمس بالجولة الـ23 للدورى العام.

وكشف مصدر بلجنة المسابقات، عن أن واقعة عامر عامر يتم تصنيفها فى لائحة العقوبات على أنها منع هدف محقق وتستوجب الإيقاف مباراة واحدة فقط، كما أن الطرد الذي حصل عليه عامر عامر، في مباراة الأهلي لن يلغي الإنذارات السابقة للاعب.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن عامر عامر حصل على إنذارين من قبل أمام غزل المحلة وبيراميدز وطرده أمام الأهلي لن يلغي الإنذارين.

وتابع مسئولو الجبلاية، أن اللائحة الخاصة بلجنة المسابقات تنص على إلغاء الإنذار إذا حصل اللاعب على طرد في نفس المباراة، أما إذا حصل على إنذارات في مباريات معينة وحصل على طرد في لقاء آخر لن يتم إلغاء الإنذارات.

كان الأهلي فاز برباعية نظيفة على سيراميكا ورفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الدورى.