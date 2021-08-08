شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مواجهة المصرى والمقاولون العرب فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 29 .

2_ يحتل المقاولون العرب الرابع عشر برصيد 29 نقطة، جمعها من 28 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37.

3_ يدخل الفريق البورسعيدى مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من البنك الاهلى بهدفين دون رد في آخر ظهور بالمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من بيراميدز بهدفين دون رد في آخر ظهور أيضا.

4_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب مكون من :"طارق مجدي (حكم ساحة) وأحمد ساهر (مساعدا أول) وأسامة عبد اللطيف (مساعدا ثانيا) وأمير السيد (حكما رابعا) ومحمود ناصف (حكم فيديو) وعمرو عابد (مساعد حكم فيديو).

5_تاريخيا تحمل مواجهة اليوم الرقم 74 بين الفريقين في الدوري، شهدت تفوقا ملحوظا لذئاب الجبل بتحقيق 23 فوزا مقابل 18 فقط لأبناء بورسعيد، وتعادل الفريقان في 32 مباراة منها 19 مباراة سلبية.

6_ سجل المقاولون 68 هدفا مقابل 54 هدفا للمصري منها ثمانية أهداف سجلها جمال جودة الهداف التاريخي للمواجهات الرسمية في الدوري.

7_تعادل الفريقان 8 مواجهات متتالية، بينما لعب المقاولون 16 مباراة دون هزيمة، مقابل 10 فقط للمصري.

8_أول مواجهة بين الفريقين كانت موسم 1978/1979 بعد صعود المقاولون العرب وبالتحديد في الأسبوع الرابع "الجمعة 3 نوفمبر 1978" بملعب حلمي زامورا ، تعادل الفريقان بهدف لكل فريق تقدم الضيوف عن طريق مسعد السقا في الشوط الأول في شباك عبدالرحمن غانم، وتعادل حمدي نوح في الشوط الثاني في شباك فاروق رضوان، وأدارها الحكم الراحل محمد حسام الدين، وتعادل الفريقين في بورسعيد سلبيا.

9_ انتهت المواجهة الاخيرة بين الفريقين فى الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله عمر كمال فى اللقاء الذى أقيم بالجولة 12 للمسابقة على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

10_ انتهت مواجهة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بالجولة السابعة للمسابقة وأقيمت على ستاد السويس فى 12 ديسمبر 2019 وانتهت بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سمير من ركلة جزاء فيما انتهت مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة الرابعة والعشرين للمسابقة على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى 3 سبتمبر 2020 بفوز المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما لويس هنيستروا ومحمد عصام.