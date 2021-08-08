شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تعلن موعد عودتها من طوكيو: شكرا لكل اللى عايز يستقبلنى فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت البطلة المصرية جيانا فاروق، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر فى الكاراتيه والمتوجه ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، الشكر للجمهور بعد رسائل التهنئة لها، مؤكدة أنها ستعود لمصر الثلاثاء المقبل الساعة 11 صباحا.

وكتبت جيانا عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، "شكرا لكل الناس اللى بتكلمنى علشان تعرف أنا هرجع امتى وتستقبلنى فى المطار.. أنا هرجع يوم الثلاثاء 10-8 إن شاء الله الساعة 11 صباحا صالة 2.. فرحتى هتكمل بيكم بجد".



جيانا فاروق

ورفعت البطلة المصرية جيانا فاروق العلم المصري فى حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية، بحضور عدد من الأبطال المشاركين فى الأولمبياد.

وقررت اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية فى طوكيو أن تحمل جيانا العلم المصرى بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم ، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتية فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.

وتوجت جيانا بالميدالية بعد التعادل مع اللاعبة الصينية، والحصول على 3/2 فى الترجيح ، لتحقق أول ميدالية اولمبية للكاراتيه فى تاريخ الدورات الاولمبية.