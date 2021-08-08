7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 العدد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، حسام البدرى يضم 28 لاعبا لمعسكر المنتخب لمباراتىّ أنجولا والجابون، صفقة بيرسى تاو فى 4 سنوات تكلف الأهلى أقل من قيمة استعارة رمضان صبحى موسما .

صفقة بيرسى تاو فى 4 سنوات تكلف الأهلى أقل من قيمة استعارة رمضان صبحى موسما

بات انتقال الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب نادي برايتون، للنادي الأهلي مسألة وقت فقط بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء جميع إجراءات الصفقة خلال الأيام الماضية. الأهلي يرفض ضم "دفندر أجنبي" حال بيع ديانج يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة ضم لاعب وسط أجنبي خلال الانتقالات الصيفية القادمة، لتعويض الرحيل المحتمل للمالي اليو ديانج، بعد تلقيه أكثر من عرض للرحيل فى الصيف، في ظل وجود ترحيب من الإدارة الحمراء والجهاز الفني برحيل اللاعب حال وصول عرض مالي مغرى لشراء خدمات الدبابة المالية.

حسام البدرى يضم 28 لاعبا لمعسكر المنتخب لمباراتىّ أنجولا والجابون

استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على ضم 28 لاعبا لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 28 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتان أمام أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ألقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللوم على لاعبى فريقه رغم تحقيق الفوز بنتيجة 3 / 0 على غزل المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

بعثة اليد تحاول العودة للقاهرة مبكرا بعد إنجاز أولمبياد طوكيو.. اعرف التفاصيل

كشف أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، ورئيس بعثة المنتخب فى أولمبياد طوكيو، عن إجراء محاولات من أجل تقديم موعد عودة البعثة إلى القاهرة.

الزمالك يعرض مواهب وادى دجلة على كارتيرون لحسم "الصفقات"

تتجه إدارة نادي الزمالك لعرض بعض أصحاب المواهب في بطولة الدوري الممتاز على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لحسم مدى إمكانية ضم أحدهم من عدمه، خاصة اللاعبين المتألقين فى صفوف وادي دجلة وهم الرباعي محمد عبد العاطي ومحمد هلال ومحمد رضا ومحمود مرعي.