شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى مرتبط اليد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد جدول مسابقات الموسم الجديد لدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002، حيث يقام لقاء القمة بين القطبين الأهلى والزمالك يوم 4 سبتمبر القادم بالجولة الثالثة.

وتشهد الجولة الأولى مواجهات قوية بين كل من الأهلى مع البنك الأهلى والمعادى مع أكتوبر والطيران مع أصحاب الجياد والزهور مع الأولمبى والزمالك مع هليوبوليس والجزيرة مع الشمس وطلائع الجيش مع الحوار وهليوليدو مع استاد المنصورة وسبورتنج مع سموحة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 31 مايو المقبل موعدا لانتهاء مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022، المقرر أن تنطلق 16 سبتمبر المقبل.

وتم تحديد سبتمبر المقبل لانطلاق المسابقة وفقا للأجندة الدولية حتى يحصل اللاعبون على راحة عقب العودة من الدورة الأولمبية طوكيو 2021، فيما تم تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق دور الـ64 بمسابقة كأس مصر رجال للموسم المحلى الجديد، بينما تم تحديد يوم 28 نوفمبر لدور الـ32، و5 فبراير للدور السادس عشر، و19 فبراير لدور الثمانية، و17 و18 مارس لقبل النهائى والنهائى.

وينطلق دورى المحترفين يوم 16 سبتمبر المقبل، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.