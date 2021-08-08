شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ رحلة استكشاف الإسماعيلي قبل قمة الأربعاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف الإسماعيلى بمشاهدة المباريات الخمس الأخيرة فى مسابقة الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهته المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدورى للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدورى رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى.

فى سياق آخر، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى، أن هناك الكثير من الإيجابيات خلال مباراة سيراميكا، أهمها الفوز بأربعة أهداف، ومنح الفرصة للاعبين آخرين لم يشاركوا.

وقال موسيمانى، «رغم تسجيل أربعة أهداف ولكنى لست سعيدًا بالأداء، والأهم فى المرحلة الحالية هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث، أهدرنا فرصًا عديدة، ولا بد أن نركز على الإيجابيات".

وأوضح المدير الفنى للأهلى أن المهم فى كرة القدم هو إيجاد الحلول وخلق الفرص، ولكن بشكل عام جميع المدربين فى العالم دائمًا ما يكون لديهم علامات استفهام خلال المباريات خاصة فيما يتعلق بالأداء.

وأشار موسيمانى إلى أنه يترك الحرية فى بعض الأحيان للاعبين فى تسديد ضربات الجزاء، كما حدث مع على معلول عندما منح بدر بانون الفرصة.

وحقق الأهلى الفوز على سيراميكا بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت على استاد الأهلى و السلام، والمؤجلة من الجولة 23 فى بطولة الدورى الممتاز، ويواصل الفريق تصدره لقمة الدورى بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 64 نقطة.