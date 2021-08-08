شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى وصالح جمعة أحدث المنضمين لفريق "المنحوسين" بالكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الإصابات" لعنة يخشاها اللاعبون بملاعب كرة القدم المصرية وعادة ما تتسبب فى توقف مسيرة النجوم عن التألق والتوهج بسبب النحس الذى يطاردهم باستمرار نتيجة سوء الحظ بسبب الإصابات القوية التى يتعرضون لها ويكون نتاجها الغياب عن المباريات لفترة طويلة.

نستعرض فى السطور التالية أبرز اللاعبين الذى ينطبق عليهم تشبيه المنحوس في الكرة المصرية.

صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا يعد أحدث الوجوه المنضمة لقائمة المنحوسين بالكرة المصرية فبعدما تنفس اللاعب الصعداء وبدأ يستعيد عافيته ومستواه المعهود مع سيراميكا إلا أن إصابة وتر أكيليس التي تعرض لها اللاعب في أحد المباريات الودية عطلت مشواره.

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقائق نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدفا وحيدا وحصل على 3 إنذرات، بينما لم يحصل على أى كروت حمراء.

حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز حصل الفرصة بشكل أساسي خلال الفترة الماضية بعد غياب طويل بسبب جلوسه على دكة البدلاء لشريف إكرامى، إلا أن الحارس تعرض لصدمة كبيرة بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى بمباراة فريقه أمام إنبي بالدورى المصري الممتاز.

يعد محمد محمود لاعب الأهلى أكثر اللاعبين الذين لاحقتهم الإصابة بصورة غريبة حيث أجرى اللاعب جراحتين رباط صليبى وثالثة فى الركبة، ولكن اللاعب أنهى خلال الأيام الأخيرة آخر برامج التأهيل والعلاج ليعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

بعد رحيله عن الأهلى إلى الاتحاد السكندري أملا فى البحث عن مواصلة التألق الذى كان عليه في القلعة الحمراء إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهى سفن "المسمار" بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وعلق عاشور على الإصابة قائلا، "فى حد مركز معايا مش عارف، لكن الحمد لله واللهم لا اعتراض، وهنشوف أكبر حاجة ندبحها حتى لو فيل"، لعبت 16 سنة في الأهلي من أكبر الأندية في أفريقيا والشرق الأوسط والأكبر في مصر، وأن تترك النادي بعد هذه المدة هو أمر صعب".