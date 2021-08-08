شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يترقب إعلان الأهلى انضمامه لصفوف المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب كريم فؤاد، لاعب النجوم المعار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي لنهاية الموسم الإعلان عن إتمام صفقة انتقاله إلى النادى الأهلى، خصوصا بعدما أتم مسئولو القلعة الحمراء إجراءات ضم اللاعب.

وينتظر كريم فؤاد تواصل الأهلى معه من أجل التواجد في النادى وتوقيع عقود الانضمام بشكل رسمي وتقديمه لوسائل الإعلام.

رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة التراجع عن صفقة كريم فؤاد والذى أنهى النادى الأهلى التعاقد معه مؤخراً، بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

وأصر مسئولو القلعة الحمراء على استكمال صفقة كريم فؤاد حيث يثق الجميع داخل النادى فى قدرات اللاعب الفنية ويرون أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين الفترة المقبلة فى الأهلى حينما يحصل على فرصة وينسجم داخل الفريق .

ولعب كريم فؤاد مُعاراً من النجوم لنادى إنبى لمدة موسمين وتنتهى فترة الإعارة بنهاية الموسم الجارى وحصل الأهلى على توقيع اللاعب كما أنهى جميع إجراءات الصفقة مع نادى النجوم.

ووقع كريم فؤاد على عقد مع الأهلي ممتد لمدة 5 مواسم، في الوقت الذي ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مباريات انبي في بطولة الدوري العام، في ظل انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.