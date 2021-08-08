مسابقات اليد تعلن جدول دورى المرتبط للموسم الجديد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول مسابقات دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 للموسم المحلى 2021 / 2022 والمقرر انطلاقه يوم 31 أغسطس الجارى.

وتشهد الجولة الأولى مواجهات قوية بين كلا من الأهلى مع البنك الأهلى والمعادى مع أكتوبروالطيران مع أصحاب الجياد والزهور مع الأولمبى والزمالك مع هليوبوليس والجزيرة مع الشمس وطلائع الجيش مع الحوار وهليوليدو مع استاد المنصورة وسبورتنج مع سموحة.









وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 31 مايو المقبل موعدا لانتهاء مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022، المقرر أن تنطلق 16 سبتمبر المقبل.

وتم تحديد سبتمبر المقبل لانطلاق المسابقة وفقا للأجندة الدولية حتى يحصل اللاعبون على راحة عقب العودة من الدورة الأولمبية طوكيو 2021، فيما تم تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق دور الـ64 بمسابقة كأس مصر رجال للموسم المحلى الجديد، بينما تم تحديد يوم 28 نوفمبر لدور الـ32، و5 فبراير للدور السادس عشر، و19 فبراير لدور الثمانية، و17 و18 مارس لقبل النهائى والنهائى.

وينطلق دورى المحترفين يوم 16 سبتمبر المقبل، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات مسبقا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمهم على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم، إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.