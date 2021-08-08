شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمى.. فرج عامر يتحمل قيمة عقدى عمار وباسيلى مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى سموحة، بيانا يفيد بتحمل فرج عامر، رئيس النادى السكندري، قيمة صفقتى عمار محمد إبراهيم لاعب غزل المحلة واللاعب آليا سيلا من نادى قطوان التونسي، من حسابة الشخصى، وأن النادى لم يتحمل أى مبالغ تخص الصفقتين، جاء ذلك ردا على ما أثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأن النادى هو من تحمل قيمة الصفقتين.

فى سياق أخر، قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، ضم 20 لاعباً للسفر إلى القاهرة من أجل الدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراة إنبى ضمن مباريات الأسبوع الـ 28 لمباريات الدورى والمقرر لها فى السابعة مساء غد الاثنين.

وضمت القائمة كلاً من..

حراسه المرمى : الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و محمد عبد المنعم و محمود عزت و محمود البدرى و اطهر الطاهر و سريف رضا

خط الوسط : محمد ليله وأحمد حمص و محمد كناريا و محمود حليمو و محمد رزق و مصطفى فتحى وإسلام جمال و على ذكى و رفيق كابو

خط الهجوم : ديريك نسينامبى وعرفة السيد وأحمد عبد القادر.

واختتم سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، صباح اليوم لتطبيق خطة مواجهة فريق إنبى القوى، وشرح مدرب سموحة نقاط القوة والضعف فى فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب.