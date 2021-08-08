شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخوض نهائي وينرز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، في تمام الرابعة مساء اليوم الأحد، مباراة نهائي بطولة وينرز، إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات، وتأهلت فتاة مصر الذهبية للنهائي، عقب فوزها على بطلة رومانيا بنتيجة مجموعتين دون رد، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي (7-6) و(6-4).

وكتبت ميار شريف عبر حسابها على انستجرام: ‎بكل فخر، ولأول مرة في تاريخ مصر، هلعب النهاردة الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة أول نهائي لمباراة سيدات في بطولة من بطولات رابطة محترفات التنس.



ميار شريف

وبوصولها إلى نهائي البطولة، أصبحت ميار شريف ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم، لتحقق إنجازًا تاريخيًّا للرياضة المصرية في عالم التنس.

وستنتظر ميار شريف الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي تجمع الصربية ألكسندرا كرونيتش «المصنفة 52 عالميًّا» والألمانية أندريا بيتكوفتش «المصنفة 554 عالميًّا».

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًّا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار شريف بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.

وشاركت ميار شريف مؤخرًا في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في منافسات التنس بالأولمبياد، لكنها لم توفق في الدور الأول.