شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على استمرار ثنائية الونش وعبد الغنى أمام الاتحاد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استمرار الدفع بالثنائى محمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى، فى قيادة خط دفاع الأبيض فى مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الإسكندرية، وذلك بعدما دفع بهما فى التشكيل الأساسى لمباراة غزل المحلة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

وتمسك الفرنسى باتريس كارتيرون على خوض فريق الزمالك مباراة ودية أمام فريق المجد السكندرى، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، وذلك عقب مواجهة غزل المحلة رغم ضيق الوقت بين مواجهتى غزل المحلة والاتحاد السكندرى، إلا إن كارتيرون أصر على خوض المباراة الودية اليوم، أمام فريق المجد السكندرى.

وجاء إصرار وتمسك الخواجة الفرنسى بخوض تلك المباراة الودية، من أجل تعويض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة غزل المحلة، حيث ستكون تلك الودية بمثابة تجهيز لباقى اللاعبين حتى يصبحوا جميعًا على مستوى متقارب خاصة وإن الزمالك يخوض معسكر إعداد فى برج العرب بالإسكندرية، منذ ثانى أيام عيد الأضحى، ولم يخوض الفريق فى تلك الفترة أى مباراة رسمية.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.