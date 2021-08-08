شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر يحتسب الهدف الثالث للأهلى أمام سيراميكا باسم أجايي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتسب الحكم الدولى أمين عمر، فى تقريره، الهدف الثالث لفريق الأهلى فى شباك سيراميكا فى المباراة التى جرت بينهما فى الدورى أمس، بإسم اللاعب جونيو أجايي لاعب الفريق الأحمر.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أجايي عندما سدد الكرة فى اتجاه المرمى كان يتعمد التصويب لتسجيل الهدف، واصطدام الكرة بأحد المدافعين ودخولها المرمى لا يمنع احتساب الهدف بإسم أجايي.

كان فريق النادى الأهلي فاز برباعية نظيفة على سيراميكا ورفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الدورى المصرى.

فى شأن مختلف، وضع الجهاز الطبى للنادى الأهلى، برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، برنامجاً لتجهيز طاهر محمد طاهر لمباراة الإسماعيلى المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.