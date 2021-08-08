شكرا لقرائتكم خبر عن ختامه مسك.. أولمبياد طوكيو تكتب النهاية السعيدة لأبطال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو لتكتب كلمة النهاية السعيدة على مشوار عدد من الأبطال المصريين، بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو، حيث أعلن أكثر من نجم شارك في البطولة اعتزال اللعب، سواء ممن حققوا ميداليات أو مراكز متقدمة أو من أخفقوا خلال المنافسات.

أعلنت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة اعتزالها اللعب، وإنهاء مشوارها ومسيرتها مع المصارعة، مكتفية بما حققته فى اللعبة خلال السنوات الماضية.

ودعت سمر حمزة المنافسات فى طوكيو بعدما فقدت فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0، لعدم التكافؤ في أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

وكانت سمر حمزة بطلة مصر للمصارعة قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بالفيس بوك قصتها من بداية ممارسة اللعبة وحتى الخروج من طوكيو.

كشفت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه إنها تنوي الزواج خلال الفترة القادمة، وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج إلى أنها ستتزوج فور العودة من اليابان، لافتة إلى أنها قد تنهي مشوارها مع اللعبة بسبب الزواج.

أنهى أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، مشواره الدولى مع الفراعنة هدافا تاريخيا لمصر فى الأولمبياد بتخطيه الـ 100 هدف، فى ظل إعلانه الاعتزال الدولى بنهاية الدورة الأولمبية الحالية .

نجح أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، فى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بحصد المركز الرابع فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من إسبانيا بنتيجة 33 / 31 فى المباراة التى جمعتهما صباح اليوم، السبت، فى آخر مباراة دولية مع منتخب مصر فى ظل إعلانه الاعتزال الدولى عقب انتهاء الدورة الأولمبية.

وأنهى الأحمر مسيرته الدولية مع الفراعنة بشرف فى مباراة الوداع الدولى بعد سنوات عديدة من العطاء لمنتخب مصر.

أكدت هداية ملاك، البطلة الأولمبية فى رياضة التايكوندو، أنها تدرس بجدية اتخاذ قرار اعتزال اللعبة أو الحصول على فترة من الراحة السلبية، بعد التتويج ببرونزية طويكو 2020.

وقالت هداية، فى تصريحاتها إنها ترغب فى الحصول على فترة من الراحة وممارسة حياتها الشخصية والزوجية بشكل طبيعى، خاصة أن رياضة التايكوندو أخذت من حياتها الكثير.

وأضافت البطلة الأولمبية إنه قد تقرر العودة لممارسة اللعبة من جديد، لكن فى الوقت المناسب لذلك، وستعتبر تلك الفترة بمثابة هدنة واستراحة طويلة بعد مشوار طويل.