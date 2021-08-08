شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب الوطنى لمباراتى أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدرى لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

ج: حدد حسام البدرى يوم 28 أغسطس الجارى موعدا لانطلاق المعسكر المقبل، على أن يبدأ المعسكر باللاعبين المحليين.

استقر حسام البدرى على ضم 28 لاعبا لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 28 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتان أمام أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، ويأتى قرار البدرى باختيار 28 لاعبا للمباراتين تحسبا لوقوع أى إصابات بين اللاعبين قبل خوض المباراتين، فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على اللاعبين بسبب ضغط المباريات الدورى المتبقية.

ج: استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على استدعاء 5 محترفين لصفوف الفراعنة فى معسكر أغسطس الجارى وسيتم اعلان الأسماء رسميا يوم 15 أغسطس الجارى وفقا للائحة، ويستدعي المنتخب الخماسي محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودي، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراى التركي.

ج: ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطنى يوم 30 أغسطس الجارى.

ج: حسام البدرى استقر على ضم عدد من لاعبى المنتخب الأولمبى هم أكرم توفيق وأحمد فتوح وأحمد ياسر ريان بجانب الثنائى رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر، لتدعيم صفوف الفراعنة، حيث يعانى المنتخب من نقص المراكز ويعول البدرى وجهازه على هؤلاء اللاعبين لسد الثغرات.