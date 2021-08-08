شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يطالب نظيره الأفريقى بتأجيل سوبر الزمالك والأهلي بسبب الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الاتحاد المصري لكرة اليد نظيره الأفريقى لتأجل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، من أجل إراحة الدوليين، خاصة أن البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ستصل الخميس المقبل بعد إحراز المركز الرابع فى الأولمبياد.

وتقرر إقامة مباراة السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك يوم 18 أغسطس الجارى، ليقام اللقاء فى القاهرة بدلا من المغرب بعد اعتذار النجم الساحلى التونسي عن مواجهة الزمالك ليتم استقرار الاتحاد الأفريقي علي النادي الأهلي ليكون البديل.

ويأتى اعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، ما أدى لرحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة.

ونجحت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك فى إبرام صفقات مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالموسم الجديد قبل خوض السوبر الأفريقى وجاءت بناء على رؤية فنية حتى يستمر الفريق على قمة اليد في مصر.

وتعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.

بينما تعاقد مسئولو الزمالك مع الإسبانى أوليفر روى مساعد المديرالفنى لنادى برشلونة السابق فى دورى أبطال أوروبا خلفا لحسين زكى، وسط تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.