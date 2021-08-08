محمد صلاح وفان دايك أساسيان أمام أتلتيك بيلباو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو الإسباني ضمن استعدادات الموسم الجديد 2021/2022.

وتُنقل المباراة عبر قناة "ONTimeSports 2" في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويلعب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بشكل أساسي مع الريدز بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندرو روبيرتسون، جيمس ميلنر، نابي كيتا، هارفي إليوت، ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتا.