43 بطولة.. ألفيش يعزز لقب الأكثر تتويجا في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عزَّز البرازيلي داني ألفيش سيطرته على لقب اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في التاريخ بعد فوز منتخب بلاده على إسبانيا 2-1 في المباراة النهائية لأولمبياد طوكيو 2020.

ورفعت الميدالية الذهبية للأولمبياد عدد الكؤوس الشخصية لداني ألفيش خلال مسيرته إلى 43 لقبا.

وقاد داني ألفيش فريقه إلى حصد الميدالية الذهبية بطوكيو في سن 38 عاما، حيث خاض كل المباريات ولم يفوت أي دقيقة مشاركة من المسابقة، وظهر بأداء متميز طوال الوقت.

وأبدى مدرب منتخب البرازيل الأولمبي، أندريه جاردين، سعادته بالقدرات التي أظهرها ألفيش في البطولة، حيث قال: "إنه في حالة بدنية رائعة. النضج الذي يتحدث عنه يتحدث عن نفسه".

وواصل مديحه للاعب برشلونة السابق قائلا: "ألفيش يتمتع بخبرة كبيرة وواضح جدًا في كل قرار يتخذه، إنه مثال لكل لاعبي كرة القدم البرازيليين".

ومن الواضح أن كأس العالم يعد اللقب الوحيد المفقود من خزانة ألفيش، ولذلك سيتطلع اللاعب بشغف نحو مونديال قطر 2022 باعتبارها رمية النرد الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا".

وتأتي ألقاب داني ألفيش (43 بطولة) كالتالي:

6 الدوري الإسباني (2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015-16)

5 كأس ملك إسبانيا (2006–07, 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16)

5 كأس السوبر الإسباني (2007, 2009, 2010, 2011, 2013)

4 كأس السوبر الأوروبي (2006، 2009، 2011، 2015)

3 دوري أبطال أوروبا (2008–09, 2010–11, 2014–15)

2 الدوري الأوروبي (2005-06، 2006-07)

3 كأس العالم للأندية (2009، 2011، 2015)

1 الدوري الإيطالي (2016-17)

1 كأس إيطاليا (2017)

2 الدوري الفرنسي (2017-18)، (2018-19)

2 كأس السوبر الفرنسي (2017, 2018)

1 كأس فرنسا (2017-18)

1 كأس الدوري الفرنسي (2017-18)

1 بطولة باوليستا (2021)

1 كوبا دو نوردستي (2002)

2 كوبا أمريكا (2007، 2019)

2 كأس القارات (2009، 2013)

1 ميدالية ذهبية أولمبية (2020)