مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022، في إحدى مباريات اليوم الاحد 8 أغسطس 2021.

تعود كتيبة المدرب الألماني “يورج كلوب” الى معقل الريدز “أنفيلد روود” لخوض اللقاء الودي السادس ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد عندما يستضيف أتلتيكو بلباو الاسباني.

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول واتلتيك بلباو الودية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة ليفربول واتلتيك مدريد الودية على قناة أبو ظبي الرياضية، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث اللقاء.

كان ليفربول قد خاض أكثر من مباراة ودية في معسكره الاستعدادي للموسم المقبل والذي أقيم في النمسا، حيث تعادل مع إنسبروك بهدف لمثله، وكرر النتيجة نفسها أمام شتوتجارت، وفاز على ماينز بهدف نظيف.

ثم خسر ليفربول أمام هيرتا برلين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قبل فوزه على بولونيا بهدفين دون رد والتي أقيمت في فرنسا في مباراة ودية أولى مدتها 60 دقيقة، ثم بهدف نظيف في مباراة ودية ثانية بنفس المدة.

في المقابل لعب اتلتيك بلباو الاسباني 5 مباريات ودية استعداداً للموسم الكروي الجديد، خسر في لقائه الاول أمام سانت جالين السويسري 1-2، قبل ان يفوز الفريق الباسكي أمام دينامو كييف الاوكراني بهدف دون رد.

وفاز اتلتيك بلباو في لقائه الودي الثالث أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل، قبل أن يتعرض للهزيمة على يد يونيون بيرلين الألماني بهدفين مقابل هدف، وفي لقائه الأخير فاز بلباو أمام ساوثهامبتون الانجليزي 3-1.

ويعود ليفربول إلى المواجهات الرسمية يوم 14 أغسطس، بمواجهة نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب كارو رود بمدينة نورويتش.

كان ليفربول قد فشل في التتويج بأي ألقاب في الموسم الماضي حيث خسر الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، مع توديع مبكر لكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيسعى رفاق محمد صلاح لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي كما يستهدف الريدز الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن توج به 6 مرات آخرها في موسم 2018-19.

ليفربول – اتلتيك بلباو

ودية – تحضيرات الموسم الجديد

ملعب أنفيلد روود

تشكيلة ليفربول اليوم |

أليسون بيكر – ترينت ألكيسندر أرنولد – ماتيب – روبرتسون – ميلنر – كيتا – إيليوت – ساديو ماني – محمد صلاح – دييجو جوتا.