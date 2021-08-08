مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022، في أحدي أهم مباريات اليوم الاحد 8 أغسطس 2021.

يخوض ارسنال مباراة قوية أمام توتنهام في ديربي شمال لندن وينطلق اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة ارسنال وتوتنهام الودية على القناة الرسمية لنادي ارسنال على يوتيوب، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث المواجهة.

بدأ توتنهام هوتسبير مبارياته الودية بالتعادل أمام فريق ليتون أورينت بهدف مقابل هدف، بينما حقق الفوز أمام كولشيستر بثلاثية نظيفة، قبل أن يهزم مليتون كينز دونز بنتيجة 3-1، وتعادل أمام تشيلسي بهدفين لمثلهما.

على الجانب الآخر خاض ارسنال ثلاث مواجهات ودية، تعادل في لقاء وحيد أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بهدفين لمثلهما، وتعرض للهزيمة أمام هيبرنيان بهدفين مقابل هدف، وخسر الجانزر في ديربي لندن أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

لم يكن التوفيق حليف الفريقين الموسم الماضي حيث أنهى أرسنال الدوري الانجليزي الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 61 نقطة، بينما احتل توتنهام المركز السابع برصيد 62 نقطة، ولم يحصل أي من الفريقين على أي بطاقة تأهله الى البطولات الأوروبية هذا الموسم.