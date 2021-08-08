مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة المباراة السعودية الخالصة بين الهلال والفيصلي في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الاحد 8-8-2021.

عاد نادي الهلال إلى الرياض يوم 1 أغسطس، بعد انتهاء معسكره الخارجي في النمسا، والذي خاض فيه 4 مباريات تحضيرية، الأولى كانت أمام جيليزنيشار بانتشيفو الصربي يوم 22 يوليو، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

والثانية كانت أمام نادي ليغييا السلوفيني يوم 25 يوليو، وانتصر الموج الأزرق بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل الثلاثية كل من، محمد كنو، وصالح الشهري، وموسى ماريجا، وفي يوم 30 يوليو خسر الهلال أمام هيرتا برلين بنتيجة (3-2).

وبعد مواجهة هيرتا برلين بيوم واحد فقط، وبالتحديد يوم 31 يوليو، لعب الهلال رابع مبارياته الودية خلال معسكره بالنمسا، أمام لايبزيج الألماني، وخسر بهدفٍ دون رد سجله السويدي إيميل فورسبيرج من علامة الجزاء.

ودخل لاعبو الهلال المرحلة الثالثة والأخيرة في تحضيرات الموسم الجديد، يوم الثلاثاء الماضي 3 أغسطس، عندما قاد المدرب الجديد ليوناردو جارديم أول تدريب للفريق على ستاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الفيصلي اليوم الأحد 8 أغسطس.

وتقام مباراة الهلال والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة نقل مباراة الهلال والفيصلي، ولكن من المتوقع إذاعتها عبر الحساب الرسمي للزعيم على موقع البث الحي “يوتيوب”، كما يمكن متابعة أحداث المباراة أول بأول عبر بث مباشر الخليج 365.

الجدير بالذكر، أن فريق الهلال سيبدأ رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت 14 أغسطس، بمواجهة الصاعد حديثًا “الطائي”، على استاد الملك فهد الدولي.