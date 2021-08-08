بالفيديو | ماذا حدث في مؤتمر وداع ميسي لـ برشلونة؟

انهمرت دموع الارجنتيني ليونيل ميسي في مؤتمر وداعه لفريق طفولته برشلونة، والذي عُقد اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 في قاعة مؤتمرات ملعب كامب نو.

أمضى ميسي 21 عامًا بين صفوف برشلونة بعد تسجيله في أكاديمية لاماسيا قبل أن يبلغ عامه الـ 13، أثناء تلقيه العلاج في كتالونيا تحت إشراف إدارة النادي من نقص إفراز الهرمون المحفز لهرمون النمو GHRH.

وكان من المقرر توقيع ميسي على عقد جديد مع برشلونة لكنه سيتوجب عليه الآن اختيار فريقه الجديد، والذي قد يكون باريس سان جيرمان، بعدما ألمح بذلك خلال مؤتمر وداعه لنادي برشلونة.

وفشل برشلونة في الوفاء بالعقد الذي تم الاتفاق عليه مع ليونيل ميسي بسبب القوانين التي فرضتها رابطة الدوري الاسباني بقيادة خافيير تيباس، والمتعلقة بتقليص فاتورة الأجور السنوية لأقل من 320 مليون يورو.

ماذا حدث في مؤتمر وداع ميسي لـ برشلونة؟

صعد ميسي، صاحب الـ 34 عامًا، إلى المنصة لعقد المؤتمر الصحفي أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وعائلته وزملائه ببرشلونة، ومسؤولي النادي.

ظهر على ميسي التأثر الكبير من هذه اللحظة قبل أن يُدلي بكلماته الافتتاحية لهذا المؤتمر التاريخي، لكنه وصفها بأسوأ لحظة في مسيرته الرياضية عندما بدأ التحدث إلى الحضور.

وقال ميسي «لم أتخيل للحظة التي سأضطر فيها للرحيل عن برشلونة. كنت أفكر كثيرًا عما يمكنني قوله، والحقيقة هي أنني لا يمكنني التفكير في أي شيء».

وواصل حديثه «هذا صعب عليّ للغاية، فبعد كل هذه السنوات أرحل بهذه الطريقة، كوني هنا طوال حياتي، لستُ مستعدًا لهذا بصراحة، صحيح أنني في العام الماضي أردت الرحيل مع كل هذا الهراء مع الفاكسات، كنت مقتنعًا، وكنت أعلم ما أريد قوله، لكن هذا العام الأمر مختلف تمامًا».

وتابع ميسي حديثه «أنا وعائلتي كنا مقتنعين بالبقاء في برشلونة، أردنا هذا أكثر من أي شيء، اعتقدنا أننا سنبقى هنا في برشلونة، لكن اليوم يجب أن أقول وداعًا لكل هذا».

وختم ليونيل في هذا الصدد «جعلنا برشلونة منزلنا الدائم، نحن في منزلنا، واعتقدنا أننا سنواصل حياتنا هنا، الوقت الذي قضيناه في المدينة وفي الرياضة كان مذهلاً، ولكن اليوم يجب أن أودع كل هذا».

وتحدث ميسي بعد ذلك في مواضيع متفرقة مثل حقيقة تقليص راتبه بنسبة 50٪، ورأيه في القوانين الجديدة التي أقرتها رابطة الدوري الاسباني، كما ألمح إلى إمكانية انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان خلال المرحلة المتبقية من مسيرته الكروية، قبل أن يعترف بضرورة العودة إلى كامب نو حين يمتليء بالجمهور لتوديع النادي بالصورة اللائقة.