مشاهدة مباراة ريال مدريد وميلان في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ريال مدريد وميلان في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الاحد 8-8-2021.

يخوض ريال مدريد لقائه الودي الثاني ضمن تحصيرات الفريق للموسم الكروي الجديد بعد خسارته أمام رينجرز الاسكتلندي بنتيجة (1-2) في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 25 يوليو الماضي بمدينة جلاسكو الاسكتلندية.

وتعاقد النادي الملكي مع المدير الفني الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” من أجل تولي مهمة تدريب الفريق للمرة الثانية بعد النتائج المخيبة العام الماضي وخسارة الدوري الاسباني والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الانجليزي.

في المقابل يدخل ميلان مباراته الودية الثالثة أمام ريال مدريد بعد ان حقق فوزاً ساحقاً في لقائه الودي الأول على فريق مودينا الايطالي بخماسية نظيفة، قبل أن يتعادل الروسونيري أمام نيس الفرنسي بنتيجة 1-1 في لقائه الودي الثاني.

ويمر الفريق الإيطالي بحالة من الاستقرار في وجود المدرب “ستيفانو بيولي” حيث استطاع ان يقود الروسونيري للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد أن احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في موسم رائع.

يرجع تاريخ عدد المواجهات المباشرة بين ريال مدريد الاسباني وميلان الايطالي الى 24 مباراة، فاز النادي الملكي في 12 مباراة، بينما حقق الروسونيري الفوز في 8 مباريات، وتعادل الفريقين في 4 مواجهات.

ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين إلى عام 2018 عندما ألتقيا في كأس سانتياجو بيرنابيو، وفاز حينها ريال مدريد بنتيجة (3-1)، سجل للملكي كريم بنزيمة وجاريث بيل وبورخا مايورال، بينما سجل هدف ميلان الوحيد المهاجم الارجنتيني جونزالو هيجواين.

متى موعد مباراة ريال مدريد وميلان؟

يحين موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية التي ستقام على ملعب وورثرسي ستاديوم بمدينة كلاينفورت في النمسا، اليوم الاحد الموافق 8 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان؟

وينقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وميلان الودية على القناة الرياضية المغربية الثالثة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11476 عمودي، بصوت المعلق الرياضي المغربي “سفيان رشيدي”.

كما ينقل البث المباشر للمباراة المرتقبة على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية 1، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12226 أفقي، بصوت المعلق الرياضي الإماراتي “فارس عوض”.