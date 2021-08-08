ميسي في مؤتمر الوداع: خفضت راتبي بنسبة 50٪ ولم يُطلب مني أي شيء آخر!

تصدى أسطورة برشلونة والدوري الاسباني «ليونيل ميسي» للأخبار التي تداولتها الصحف العالمية حول رغبته في إنهاء مشواره على ملعب كامب نو هذا الصيف عن طريق استغلال الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني والتمسك بالحصول على راتب معين.

وقال ميسي الذي بكى بحرقة على رحيله عن برشلونة خلال المؤتمر الذي عُقد ظهر اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 «لقد خفضت راتبي بنسبة 50٪، وتوصلت لاتفاق رسمي مع إدارة النادي، ولم يُطلب مني أي شيء آخر بعدها. تقال الكثير من الأشياء غير الصحيحة في وسائل الإعلام، هذا ما يحدث».

وأوضح ميسي «لا أعرف حقًا الهيكلة الخاصة برابطة الدوري الاسباني، الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنه لا يمكنني تمديد عقدي واللعب مع برشلونة بسبب رابطة الدوري، ولأن النادي لم يرغب في تحمل المزيد من الديون، ليس لديّ ما أقوله لتيباس (رئيس الرابطة)».

وشدد على أنه كان مُقتنعًا بجميع بنود العقد الجديد، وعلى استعداد للاستمرار لمواسم قادمة، قائلاً «لم تكن هناك مشكلة، على أي حال، من جانبي، لم أعط أملاً كاذبًا».

وأضاف «لماذا لم أنتظر حتى يوم 31 أغسطس؟ لم يكن من الممكن التسجيل في كشوفات النادي بمنافسات الدوري الاسباني، كان عليّ أيضًا إدارة مستقبلي، لو بقيت هنا لكنت قاتلت من أجل تحقيق كل شيء، أريد أن أنهي السباق بالفوز بأكبر عدد من الألقاب وهزيمة صديقي داني ألفيش (صاحب أكبر عدد من الألقاب)، كنت أرغب في الاستمرار مع برشلونة، وهذا لا يمكن أن يكون، الآن عليّ أن أشق طريقي».