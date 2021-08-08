مؤتمر وداعي مؤثر لميسي والبرغوث يتحدث عن وجهته القادمة

لدقائق طويلة لم يتوقف ميسي عن البكاء في واحد من أهم المؤتمرات الصحفية للاعبي كرة القدم عبر التاريخ...ميسي يودع برشلونة بالصدمة والدموع ويتحدث عن وجهته القادمة



وأعتبر ميسي بانه لم يتصور اطلاقاً أن يرحل عن صفوف النادي الإسباني الذي أمضى في صفوفه أكثر من 20 عاماً مشيراً إلى امكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لكنه لم يوصد الباب أما أندية عدة اخرى بحسب قوله.



وصعد ميسي إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل أن يجهش بالبكاء وبعد أن تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه



"لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم افكر بهذا الامر. كنت اريد وداعا مع الجميع على ارضية الملعب".

واضاف "هذا العام، كنت انا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده اكثر من اي شيء آخر".



وتابع "لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي. انا اعشق هذا النادي".



وعن إمكانية انتقاله إلى سان جيرمان "ثمة امكانية لذلك لكني لم أوقع مع أحد. أندية عدة أبدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والأمور مفتوحة".



وكان عقد ميسي (34 عاماً) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وبعد ان توصل الى اتفاق مع ناديه الى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسمياً بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الاسبانية لكرة القدم.