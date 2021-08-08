باريس سان جيرمان يبدأ مشوار الدوري الفرنسي بالانتصار

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

حقق نادي باريس سان جيرمان الفوز في بداية مشواره في الموسم الجديد لبطولة الدوري الفرنسي 2021/2022 على تروا بنتيجة 2/1 في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.



وتقدم تروا بهدف بالدقيقة التاسعة عبر ضربة رأس من وليد الحجام سكنت شباك الحارس كيلور نافاس بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديلان تشامبست.

لكن الفريق الزائر، رد بثنائية سريعة عندما أدرك المغربي أشرف حكيمي التعادل في الدقيقة 19 قبل أن يسجل ماورو إيكاردي هدف الفوز بعدها بدقيقتين.