شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يختار 20 لاعبا لدخول معسكر سموحة استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، ضم 20 لاعباً للسفر إلى القاهرة من أجل الدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراة إنبى ضمن مباريات الأسبوع الـ 28 لمباريات الدورى والمقرر لها فى السابعة مساء غد الاثنين.

وضمت القائمة كلاً من..

حراسه المرمى : الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و محمد عبد المنعم و محمود عزت و محمود البدرى و اطهر الطاهر و سريف رضا

خط الوسط : محمد ليله وأحمد حمص و محمد كناريا و محمود حليمو و محمد رزق و مصطفى فتحى وإسلام جمال و على ذكى و رفيق كابو

خط الهجوم : ديريك نسينامبى وعرفة السيد وأحمد عبد القادر.

واختتم سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، صباح اليوم لتطبيق خطة مواجهة فريق إنبى القوى، وشرح مدرب سموحة نقاط القوة والضعف فى فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب.

ويحاول أحمد سامي المدير الفني لسموحة إعادة الفريق إلى المربع الذهبى مرة أخرى خاصة بعد استعادة روح الجماعية مرة أخرى فى الفترة الماضية.