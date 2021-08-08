شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز طاهر محمد طاهر لموقعة الإسماعيلى بعد كدمة إصبع القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى للنادى الأهلى، برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، برنامجاً لتجهيز طاهر محمد طاهر لمباراة الإسماعيلى المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويعانى طاهر من كدمة فى إصبع القدم منذ مشاركته فى مباراة البرازيل بدور الثمانية بأوليمبياد طوكيو والتى خسرها الفراعنة الصغار بهدف دون رد، وغاب طاهر عن مباراتى وادى دجلة وسيراميكا بسبب الاصابة.

وتعرض طاهر محمد طاهر، نجم النادى الاهلى والمنتخب الأولمبى، لانتقادات لاذعة بعد ظهوره بمستوى متراجع فى مباريات الفراعنة الصغار بأولمبياد طوكيو، ووصلت بعثة المنتخب الأولمبى إلى مطار القاهرة على متن طائرة عادية، اليوم عقب وداع بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا، حقق المنتخب الاولمبي فوزا وحيدا على حساب أستراليا بهدفين نظيفين، بينما تعادل فى مباراة واحدة أمام إسبانيا، وتلقى الهزيمة مرتين أمام الأرجنتين والبرازيل.