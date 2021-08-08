شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن مفاوضات "مجلي" المقاولون: مش محتاجينه.. عندنا فريق كامل فى الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو الأهلى ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تعاقد النادى مع محمد مجلى لاعب المقاولون العرب، وأكدوا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وشهدت الساعات الماضية تداول أنباء كثيرة حول دخول الأهلى طرفاً قوياً فى مفاوضات مع المقاولون لضم لاعبه محمد مجلي، وذهبت هذه التقارير إلى أن الأهلى حصل على توقيع اللاعب وبصدد إنهاء الصفقة مع مسئولى المقاولون.

وأوضح مصدر فى الأهلى، أن هذا الأمر غير صحيح لأن النادى لا يفكر فى ضم محمد مجلى ولا يتفاوض معه، وقال المصدر، "كيف نتفاوض أو نفكر فى ضم لاعب وسط ونحن نمتلك أكثر من لاعب فى خط الوسط".

وأشار المصدر إلى أن الأهلى يضم ما يُشبه "فريق كامل" فى خط الوسط، فيكف نُفكر فى دعم هذا المركز، "لدينا فى خط وسط الأهلى"، كل من عمرو السولية وحمدى فتحى والمالى آليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولى الذى يمكنه اللعب فى خط الوسط، ونفس الأمر بالنسبة لرامى ربيعة بجانب الصاعد العربى بدر المُعار للجونة.

وأشار المصدر إلى أن الحديث عن مفاوضات الأهلى مع محمد مجلى ربما يكون مجرد اجتهادات إعلامية أو محاولات من جانب وكلاء اللاعبين لأهداف شخصية.