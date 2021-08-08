شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: ربع البعثة حققت المطلوب فى الأولمبياد والحظ لم يخدمنا فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، عن مشاركة البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو 2020، وقال حطب فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، "توفيق ربنا أوصلنا لما نحن فيه الآن، بالإضافة إلى الاجتهاد والالتزام، من البداية كنا نعرف الألعاب التى سنحصد فيها ميداليات، وقلنا إن النصف الثانى من الأولمبياد من سيحقق ميداليات، وهذا حدث فى التايكوندو والكاراتيه".

وأضاف حطب، "بتحليل سريع لدينا 6 ميداليات و14 لاعباً حققوا مراكز من الرابع وحتى الثامن، ولدينا لاعبون وصلوا منافسات نهائية مثل الغطس، ربع المشاركين فى البعثة حققوا نتائج طيبة وسنبنى عليهم لأولمبياد باريس ونطور الآخرين بعدما اكتسبوا خبرات.

وتابع رئيس الأولمبية، "لدينا مجموعة شبه جاهزة لتمثيلنا فى أولمبياد 2024، ونسير بنفس طريقة الإعداد العلمي، كرة القدم هى اللعبة الشعبية الأولى فى مصر، وكل الخبراء يتحدثون عنها، خرجنا أمام البرازيل وفى النهاية حصدوا الميدالية الذهبية، ولا أرى أن كرة القدم قدمت مردودا سيئا ولكن حظنا أوقعنا أمام البرازيل".

واختتم حطب تصريحاته قائلا، "هناك نسبة رطوبة عالية جداً قبل حفل ختام الأولمبياد، وجيانا فاروق ستحمل العلم، والدعم الذى نتلقاه من الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أكد أن التقييم ليس بالنتائج فقط ولكن بالأداء والجدية وهذا ما حدث مع منتخب اليد".