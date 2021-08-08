شكرا لقرائتكم خبر عن هانى قشطة مدرب البطلة فريال أشرف يعمل "مدرب عام" لنادى سيتى كلوب شبين الكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم حداثة عهده، فإن مشروع أندية سيتى كلوب وتحقيقا للعهد الذى قطعته شركة استادات الوطنية للإستثمار وإدارة المنشآت الرياضية على نفسها مع الجماهير المصرية بالإستعانة بأكبر وأكفأ المدربين المصريين فى مختلف اللعبات فى أكاديميات سيتى كلوب، فقد برهن الكابتن هانى قشطة مدرب عام منتخب مصر للكاراتيه والذى يعمل أيضا بفرع سيتى كلوب شبين الكوم عمليا على هذا الأمر.

فالكابتن هانى قشطة مدرب عام منتخب مصر للكاراتيه هو مدرب البطلة المصرية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية لمصر فى الكاراتيه بأولمبياد طوكيو والذى لعب دورا بارزا فى إعداد وتأهيل اللاعبة قبل هذا المعترك الكبير وكان له بصمة واضحة فى هذا الانجاز الأولمبى الكبير، وفى نفس الوقت فهو أحد المدربين الذين تمت الاستعانة بهم فى أكاديمية سيتى كلوب بشبين الكوم ليتحمل مسئولية التنقيب عن مئات المواهب المصرية فى الكاراتيه، حتى نجهز مئات الأبطال والبطلات فى الكاراتيه خلال السنوات المقبلة.



فريال اشرف مع مدربها هانى قشطة

ويحسب للإدارة الحالية لشركة استادات الوطنية المالكة لأندية City club أنها قررت أن تضم الأكاديميات الخاصة بها مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط، حيث تضم الأكاديميات الخاصة بـ “City Club” فى الفروع المختلفة، أكاديميات لكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والتنس والسباحة والكاراتيه والفنون القتالية مع الاستعانة بمدربين مصريين وعالميين للألعاب المختلفة فى أكاديميات City club.

وتهدف الأكاديميات المختلفة التى دشنتها أندية City club وتضم الألعاب المختلفة للتسهيل على الأعضاء ممارسة كافة الألعاب فى مكان واحد وتوسيع قاعدة الناشئين فى مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط.

ويساهم تعدد فروع City Club فى مختلف محافظات جمهورية مصر العربية فى توسيع قاعدة المواهب ومنح الفرص الحقيقية لممارسة الرياضة بشكل احترافى وترفيهى بصورة أكبر للناشئين فى مختلف محافظات الجمهورية خاصة فى ظل توفير الإمكانيات المختلفة داخل فروع الـCity Club وبذلك سيكون لدى كافة العائلات المصرية فرصة أقوى فى الترابط الأسرى بالتجمع فى بيئة صحية واجتماعية سليمة لقضاء أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية، الاجتماعية، الترفيهية فضلا عن تفريخ مئات المواهب فى مختلف الرياضات واللعبات.