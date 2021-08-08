شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: طرد عامر عامر أمام الأهلى لا يلغى إنذاراته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الطرد الذى تعرض له عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا، فى مباراة الأهلى أمس بالجولة الـ23 للدوري، لن يلغى الإنذارات السابقة للاعب. وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن عامر عامر حصل على إنذارين من قبل أمام غزل المحلة وبيراميدز وطرده أمام الأهلى لن يلغى الإنذارين.



لائحة المسابقات

وأوضح مسئولو الجبلاية أن اللائحة الخاصة بلجنة المسابقات تنص على إلغاء الإنذار إذا حصل اللاعب على طرد في نفس المباراة، أما إذا حصل على إنذارات فى مباريات معينة وحصل على طرد في لقاء آخر لن يتم إلغاء الإنذارات.

كان فريق النادى الأهلي فاز برباعية نظيفة على سيراميكا ورفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الدورى المصرى.