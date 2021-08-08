شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الطلائع وبيراميدز فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج طلائع الجيش نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31.

2_يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 42 نقطة، جمعها من 28 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 34 .

3_يدخل الطلائع مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الاسماعيلى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الطلائع وبيراميدز مكون من :محمود ناجي (حكم ساحة) وهشام طلب (مساعدا أول) وكريم ماهيا (مساعدا ثانيا) وأحمد ناصر (حكما رابعا) ومحمود الدسوقي (حكم فيديو) ومحمد التابعي (مساعد حكم فيديو).

5_التقى الفريقان من قبل فى 9 مواجهات بالدورى، حسم بيراميدز 4 مباريات لصالحه، منها العام الماضى ذهابا وإيابا، مقابل فوزين لطلائع الجيش، وثلاثة تعادلات.

6_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز بيراميدز بهدف دون رد سجله دييجو رولان من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم فى الجولة 12 للمسابقة على ستاد الدفاع الجوى.

7_التقى بيراميدز والطلائع مرة وحيدة فى كأس مصر وكانت فى الدور قبل النهائى للبطولة وانتهت بفوز الطلائع 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى ونجح محمد بسام فى التصدى لركلتى ترجيح ليعلن تأهل الطلائع للمباراة النهائية لكأس مصر لأول مرة فى تاريخه والتى واجه فيها الاهلى وخسر اللقب بركلات الترجيح.