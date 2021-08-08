شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. بتول محمد لاعبة اليد: هوايتى المذاكرة وبحب ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "باتول محمد" لاعبة الكرة اليد فى نادى الزمالك والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

المذاكرة.

البيتزا.

ياسمين عبد العزيز.

تامر حسنى.

مش بشوف نفسى غير لاعبة.

لو الموضوع زاد عن كده أكيد هستخدم العنف.

ياسمين عبد العزيز

الكاجوال

لو رياضى هيكون أفضل.