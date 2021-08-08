شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. بتول محمد لاعبة اليد: هوايتى المذاكرة وبحب ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "باتول محمد" لاعبة الكرة اليد فى نادى الزمالك والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
المذاكرة.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
البيتزا.
من نجمك المفضل؟
ياسمين عبد العزيز.
من مطربك المفضل ؟
تامر حسنى.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
مش بشوف نفسى غير لاعبة.
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لو الموضوع زاد عن كده أكيد هستخدم العنف.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
ياسمين عبد العزيز
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟
الكاجوال
تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
لو رياضى هيكون أفضل.