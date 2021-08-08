شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل إيهاب جلال أمام الأهلى فى 12 مباراة قبل كلاسيكو الأحمر والأصفر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإسماعيلى لمواجهة من العيار الثقيل عندما يضرب موعدا مع النادى الأهلى فى قمة الأسلوع الـ29 بمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الأربعاء المقبل، باستاد الإسكندرية، حيث وسبق لإيهاب جلال المدير الفنى للدراويش خوض 12 مباراة أمام المارد الأحمر، فاز فى مباراة وتعادل مباراتين وخسر 9 لقاءات، وله 6 أهداف وعليه 23 هدفًا، كلين شيت مباراتين.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي عن نتائج إيهاب جلال السابقة أمام الأهلي مع مختلف الأندية وجاءت كالتالى:

* يوم 28 ديسمبر 2014 .. خسر مصر المقاصة من الأهلى 0 / 1

* يوم 17 يونيه 2015 .. خسر مصر المقاصة من الأهلى 0/ 2

* يوم 5 نوفمبر 2015 .. فاز مصر المقاصة على الأهلى 1 / 0

* يوم 5 مارس 2016 .. خسر مصر المقاصة من الأهلى 1 / 2

* يوم 4 ديسمبر 2016 .. خسر مصر المقاصة من الأهلى 0/ 1

* يوم 29 مايو 2017 .. تعادل مصر المقاصة مع الأهلى 2 / 2

* يوم 2 ديسمبر 2017 .. خسر إنبى من الأهلى 1 / 4

* يوم 8 يناير 2018 .. خسر الزمالك من الأهلى 0/ 3

* يوم 25 أبريل 2019 .. خسر المصرى من الأهلى 0/ 2

* يوم 14 فبراير 2020 .. خسر المصرى من الأهلى 0/ 3

* يوم 19 سبتمبر 2020 .. تعادل مصر المقاصة مع الأهلى 0/ 0

* يوم 13 ديسمبر 2020 .. خسر مصر المقاصة من الأهلى 1 / 3

ويعول الإسماعيلي خلال مباراة الأهلي المقبلة على تألق نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف بجانب المهاجم شكري نجيب وأحمد مدبولي وباهر المحمدي.

ويغيب عن صفوف الدراويش فى مواجهة الأهلي عبد الرحمن مجدي للإيقاف لأسباب تأديبية من اتحاد الكرة وحسين السيد للطرد في لقاء بيراميدز.