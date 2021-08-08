شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الجونة والبنك الأهلى على استاد خالد بشارة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الجونة نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

2_ يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

3_ أسندت لجنة الحكام مباراة الجونة والبنك الأهلى لطاقم تحكيم مكون من :"محمد الصباحي (حكم ساحة) وإبراهيم السوداني (مساعدا أول) وسيد حسن (مساعدا ثانيا) ومحمد حسان (حكما رابعا) وسيد شعبان (حكم فيديو) وعمرو رمضان (مساعد حكم فيديو).

4_يدخل الجونة مباراة الليلة بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل البنك الأهلى مع بيراميدز بهدف لكل فريق في آخر ظهور أيضا.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل 1-1 بين الفريقين تقدم عاصم صلاح للبنك الأهلى وتعادل لؤى وائل للجونة فى اللقاء الذى أقيم فى 6 فبراير 2021 على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر بالجولة الثانية عشرة للمسابقة.