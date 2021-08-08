شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق ترفع علم مصر فى حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت البطلة المصرية جيانا فاروق، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر فى الكاراتيه والمتوجه ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، العلم المصري فى حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية، بحضور عدد من الأبطال المشاركين فى الأولمبياد.



الخفل الختامي (1)



الخفل الختامي (2)



الخفل الختامي (3)



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جيانا فاروق

ورفعت مصر رصيدها من التتويج بالميداليات إلى 38 ميدالية في الأولمبياد تاريخيا، بينما حصدت الميدالية الذهبية رقم 8 لمصر تاريخيا، بجانب 19 برونزية، و11 فضية.

وتعتبر لعبة رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقا للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية في الدورات الأوليمبية بـ13 ميدالية 5 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات.

وتأتي المصارعة الرومانية في المرتبة الثانية برصيد 7 ميداليات، منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزية.

فيما تحل الملاكمة في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات بواقع 3 برونزيات وفضية واحدة.

ويحتل التايكوندو المركز الرابع برصيد 4 ميداليات برونزية.

ويأتي الكاراتيه في المركز الخامس برصيد ميداليتين واحدة برونزية وأخرى ذهبية، ويليه الغطس بميداليتين واحدة فضية وأخرى برونزية، ويليه الجودو بنفس الرصيد.

وحقق سلاح الشيش ميدالية واحدة فضية، فيما حقق الخماسي الحديث ميدالية فضية حصدها البطل المصري أحمد الجندي اليوم.