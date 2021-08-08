شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة أبطال الأولمبياد من طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب الكاراتية التاريخ وحفر اسمه بحروف من ذهب فى صفحات الدورات الأولمبية، بعد التتويج بميداليتين أولمبيتين، الأولى ذهبية عن طريق فريال أشرف، والثانية برونزية عن طريق جيانا فاروق، حيث احتلت مصر المركز الثالث فى الترتيب العالمى للكاراتيه، بعد التتويج بالميداليتين.

وفى الخماسى الحديث دخل أحمد الجندى بطل الخماسى التاريخ بعد التتويج بالميدالية الفضية الأولى للبعثة المصرية، و الأولى فى تاريخ اللعبة الأولمبى.

كما احتل منتخب اليد المركز الرابع فى الدورة الأولمبية، فى إنجاز يحدث للمرة الأولى أيضا، وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى ، ليتلقى خسارة بشرف أمام فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 27 / 23.



تعود بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة قادمة من طوكيو، مساء الخميس المقبل 12 أغسطس، متوجة بالذهب والبرونز، على أن تهبط في دبى ترانزيت ، ومنه الى القاهرة، بينما تهبط بعثة الخماسى ترانزيت فى الدوحة .

ومن المقرر أن تعود بعثة منتخب اليد إلى القاهرة فى نفس اليوم ، الا أن هناك محاولات للعودة مبكرا عن المعاد المحدد.

وتصل بعثة الكاراتية والخماسي الحديث للقاهرة فى تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء الخميس.

وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا لطفي في الكاراتيه، وقد حصدوا جميعا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال ميدالية فضية.